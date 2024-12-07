Аморім прокоментував другу поразку поспіль на чолі Манчестер Юнайтед
Рубен Аморім
ФК Манчестер Юнайтед
Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував другу поразку поспіль (в 15 турі АПЛ проти Ноттінгема), наголосивши на тому, що команда ще будується і потрібен час.
Його слова передає Фабріціо Романо.
"Це була важка гра у важкий момент, але ми повинні продовжувати роботу. Це довгий шлях. Ми вдосконалюємося в деяких аспектах. Ми повинні вигравати ігри, які допоможуть нам покращити команду", – сказав наставник.
Перед тим, як очолити Манчестер Юнайтед, 39-річний португалець тренував Спортинг, з яким здобув чемпіонський титул після майже 20 років очікування. Нещодавно стало відомо, що його призначення обійшлося клубу в понад 20 млн фунтів.
На посаді наставника МЮ він замінив Еріка тен Гага. За час роботи в англійському колективі він встиг провести 5 матчів, в активі команди 2 перемоги, нічия та 2 поразки.