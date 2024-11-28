Манчестер Юнайтед витратив понад 20 млн фунтів на зміну тренера

Зміна тренерського штабу Манчестер Юнайтед обійшлась клубу у 21 млн фунтів.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс, посилаючись на фінансовий звіт клубу.

Манкуніанці витратили на звільнення Еріка тен Гага 10,4 млн фунтів. Саме така сума компенсації була виплачена нідерландському фахівцеві та його помічникам.

Ще 11 млн фунтів Юнайтед виплатив за перехід Рубена Аморім та його помічників зі Спортинга. Таким чином, зміна головного тренера обійшлася "червоним дияволам" у 21.4 млн фунтів.

Напередодні повідомлялося, що у "червоних дияволів" виник конфлікт зі своїми ж уболівальниками. Причиною цього стало раптове підвищення цін на квитки по ходу нинішнього сезону.