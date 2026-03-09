Назвав мене зрадником 50 разів: Моурінью – про вилучення у грі з Порту

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловився про своє вилучення в матчі проти Порту (2:2).

Його слова передає A Bola.

У зіркового португальця стався конфлікт із Лучо Гонсалесом, асистентом наставника "драконів". Обидва фахівці отримали червоні картки на останніх хвилинах зустрічі.

"Особливий" розповів, що саме сталося та чому він "закипів". Його обурили слова аргентинця щодо себе.

"Він назвав мене зрадником 50 разів. Я б хотів, щоб він пояснив: кого я зрадив? Я вклав душу в Порту, поїхав у Челсі, потім в Інтер, у Реал, я об'їхав увесь світ і щодня віддавав клубам по 24 години свого життя. Це називається професіоналізм. Коли він перейшов у Марсель, він зрадив Порту? Він міг би образити мене інакше, але, мабуть, вирішив, що так буде краще. Для мене це атака на мій професіоналізм. Образи від уболівальників – це одне, це частина футболу. Інше, коли так чинить колега… Він професіонал, як і я, грав за різні клуби. Я не розумію цього. Чому я зрадник? Тому що віддаю всі сили на благо Бенфіки? Завтра, у матчах проти Ештрели, Морейренсе чи Лейрії, я буду робити те саме. Мені це не сподобалося", – сказав португалець.

Зазначимо, що в цьому поєдинку "орли" відігрались з рахунку 0:2. Вони залишились на третьому місці та відстають від Порту на сім залікових балів.

Анатолій Трубін провів на полі всю гру. Натомість Георгій Судаков залишився на лаві запасних.

Нагадаємо, що напередодні сталась приємна подія для Трубіна. Його рукавички передали в музей Бенфіки.