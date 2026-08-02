Порту переграв Торреенсе та став 25-разовим переможцем Суперкубку Португалії

Порту здобув мінімальну перемогу над Торреенсе в Суперкубку Португалії.

Зустріч завершилася із рахунком 1:0.

"Дракони" зуміли відкрити рахунок на 38-й хвилині завдяки голу Віктора Фрогольдта, й цього їм вистачило для перемоги в цьому турнірі. Попри намагання команди Луїша Тральо вразити ворота Діогу Кошти, усі ці спроби не закінчилися забитими м'ячами.

Суперкубок Португалії

Фінал, 1 серпня

Порту – Торреенсе 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Фрогольдт

Додамо, що за версією аналітичного порталу Sofascore найкращим гравцем серед переможців цього матчу став польський центрбек Якуб Ківьор (8,2 бала), який раніше виступав у лондонському Арсеналі разом з українським легіонером Олександром Зінченком.

А найкращу оцінку серед всіх гравців отримав воротар Торреенсе Адріель.

Зауважимо, що для Порту це двадцять п'ятий титул переможця в історії. А Торреенсе – це команда, яка виступає в другій лізі Португалії. Вона потрапила до Суперкубку, оскільки сенсаційно переграла лісабонський Спортинг у фіналі Кубку Португалії (3:2) в минулому сезоні.