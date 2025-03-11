Реткліфф: МЮ продовжує платити за футболістів, які не відповідають рівню клубу

Власник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф піддав критиці трансферну кампанію минулих менеджерів та заявив, що наявні футболісти не відповідають рівню команди.

Слова бізнесмена наводить BBC.

"Є низка футболістів, яких я не купував, але повинен розрахуватись за ці трансфери. Це Онана, Каземіро, Гойлунд, Антоні та Санчо.

Джейдон грає зараз у складі Челсі, але ми повинні платити йому половину зарплати ще 17 мільйонів заплатити влітку за його перехід.



Подобається нам це чи ні, але це спадок, із яким потрібно працювати. Якби не ті зміни, які я запровадив, то до Різдва клуб збанкрутився б.



Деякі гравці не відповідають рівню клубу, а деяким дуже переплачують у зарплаті. Зараз МЮ проходить період трансформації й ми рухаємось від минулого до майбутнього", – розповів Реткліфф.