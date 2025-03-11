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Реткліфф: МЮ продовжує платити за футболістів, які не відповідають рівню клубу

Володимир Максименко — 11 березня 2025, 11:05
Реткліфф: МЮ продовжує платити за футболістів, які не відповідають рівню клубу
Getty Images

Власник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф піддав критиці трансферну кампанію минулих менеджерів та заявив, що наявні футболісти не відповідають рівню команди.

Слова бізнесмена наводить BBC.

"Є низка футболістів, яких я не купував, але повинен розрахуватись за ці трансфери. Це Онана, Каземіро, Гойлунд, Антоні та Санчо.

Джейдон грає зараз у складі Челсі, але ми повинні платити йому половину зарплати ще 17 мільйонів заплатити влітку за його перехід.

Подобається нам це чи ні, але це спадок, із яким потрібно працювати. Якби не ті зміни, які я запровадив, то до Різдва клуб збанкрутився б.

Деякі гравці не відповідають рівню клубу, а деяким дуже переплачують у зарплаті. Зараз МЮ проходить період трансформації й ми рухаємось від минулого до майбутнього", – розповів Реткліфф.

Зазначимо, що за останні п'ять років Манчестер Юнайтед витратив на трансфери понад один мільярд фунтів і за цим показником поступаються лише лондонському Челсі.

Нагадаємо, у лютому 2024 року сер Джим Реткліфф завершив придбання 27.75 акцій клубу, ставши найбільшим міноритарним власником "дияволів".

Раніше повідомлялось, що фанатське угрупування "манкуніанців" заявила, що клуб помирає через присутність сім'ї Глейзерів у складі власників команди.

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Джейдон Санчо

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