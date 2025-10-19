Українська правда
Попов: Важко сказати, що відбувається з Динамо

Володимир Максименко — 19 жовтня 2025, 11:11
Захисник Динамо Денис Попов висловився про нічию із Зорею в матчі 9 туру УПЛ, яка стала для команди п'ятою поспіль.

Слова центрбека наводить пресслужба киян.

"Важко сказати, що саме відбувається, не можу назвати якусь одну причину. Але, гадаю, це вже не випадковість, а закономірність, на жаль, у негативному сенсі. Ця нічия рівнозначна поразці. Повторюся, складно однозначно визначитися, у чому причина.
Я щойно повернувся, десь тиждень потренувався, зіграв матч. Вважаю, пропущений гол – мій. Це я помилився, коли його забивали, не втримав нападника. Але Будківський хороший, досвідчений форвард, було непросто його стримати", – розповів Попов.

Також захисник висловився про те, що відбувалось у роздягальні після гри.

"Тиша. Повна тиша. А що тут скажеш? Після бою кулаками не махають. Ми знову оступилися, знову впали обличчям у бруд. Лише на полі можна щось довести, але у нас не виходить це зробити", – резюмував Попов.

Нагадаємо, раніше "біло-сині" не змогли переграти Металіст 1925, Карпати, Олександрію та Оболонь в УПЛ.

Через цю нічию наставник "біло-синіх" Олександр Шовковський повторив сумнівне досягнення Олександра Хацкевича, яке білорус встановив у 2017 році.

