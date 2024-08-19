Пономарьов: На сьогоднішній день ми не готові до єврокубків

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов вважає, що його команда ще не готова до єврокубків.

Про це він заявив після поразки від ЛНЗ в 3 турі чемпіонату України. Слова наставника наводить офіційний сайт клубу.

"В нас завдання – перемагати у кожному матчі. Якщо говорити про єврокубки, то на сьогоднішній день ми не готові до них. Для цього потрібно мати два рівноцінних склади, щоб проводити якісну ротацію, а в нас переважно молоді гравці. Українські клуби зараз зіштовхнулись з цими проблемами у єврокубках і ми бачили, що з цього вийшло", — сказав Пономарьов.

Нагадаємо, минулого сезону львів’яни до кінця претендували на 5 місце, але в останньому турі поступилися Динамо та пропустили вперед Полісся.