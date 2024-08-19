Пономарьов: На сьогоднішній день ми не готові до єврокубків
ФК Рух
Головний тренер Руху Віталій Пономарьов вважає, що його команда ще не готова до єврокубків.
Про це він заявив після поразки від ЛНЗ в 3 турі чемпіонату України. Слова наставника наводить офіційний сайт клубу.
"В нас завдання – перемагати у кожному матчі. Якщо говорити про єврокубки, то на сьогоднішній день ми не готові до них. Для цього потрібно мати два рівноцінних склади, щоб проводити якісну ротацію, а в нас переважно молоді гравці. Українські клуби зараз зіштовхнулись з цими проблемами у єврокубках і ми бачили, що з цього вийшло", — сказав Пономарьов.
Нагадаємо, минулого сезону львів’яни до кінця претендували на 5 місце, але в останньому турі поступилися Динамо та пропустили вперед Полісся.