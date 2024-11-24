Гравці почувалися невпевнено: Пономарьов прокоментував першу за майже три місяці перемогу Руху в УПЛ

Головний тренер Руху Руслан Пономарьов вважає, що його гравці відчували тиск і через це невпевнено почувалися в домашньому матчі проти Лівого берега.

Про це наставник львів’ян сказав на післяматчевій пресконференції. Його слова наводить пресслужба клубу.

"Для нас необхідно було перемогти, адже Рух давно не вигравав. Ця перемога дуже важлива для нашої команди попри те, що в цій грі нам багато чого не вдавалося і матч складався для нас важко. Думаю, свою роль у цьому зіграв тиск на хлопців, адже нам потрібно було здобути три очка. Тому було багато помилок, особливо у грі з м’ячем – гравці почувались невпевнено. З огляду на те, що ми не вигравали в чемпіонаті з 30 серпня, то це важлива перемога в психологічному плані. Тепер хлопці розкутіше почуватимуть себе в наступних матчах", – сказав Пономарьов.

З моменту розгромної перемоги над Інгульцем (5:0) у 5 турі Рух не перемагав 8 турів поспіль. Попри таку тривалу безвигарашну серію, львів’яни не сильно опустилися в турнірній таблиці – завдяки перемозі над Лівим берегом вони повернулися у її верхню частину.

У чотирьох заключних матчах осінньої частини сезону команда Пономарьова двічі зіграє проти Полісся (один із поєдинків – перенесений), Шахтаря та Оболоні.