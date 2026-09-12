Ексчемпіон світу Пономарьов не поїде на Олімпіаду-2026: збірна України з шахів оголосила про заміну

Колишній чемпіон світу з шахів Руслан Пономарьов не зможе виступити на Олімпіаді 2026 року.

Про це повідомили ресурс е2е4 та пресслужба ФІДЕ.

Замість досвідченого гросмейстера до лав "жовто-синіх" доєднався 18-річний Роман Дегтярьов. Причиною заміни стали проблеми зі здоров'ям у Пономарьова.

Оновлений склад чоловічої збірної України

Ігор Коваленко

Василь Іванчук

Антон Коробов

Роман Дегтярьов

Ігор Самуненков

Зазначимо, що Дегтярьов навесні цього року сенсаційно виграв чемпіонат Європи.

Всесвітня шахова Олімпіада відбудеться в узбекистанському місті Самарканд в період з 16 по 27 вересня.

Раніше повідомлялось, що ФІДЕ відмовилась допускати російських шахістів до майбутніх змагань.