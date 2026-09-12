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Ексчемпіон світу Пономарьов не поїде на Олімпіаду-2026: збірна України з шахів оголосила про заміну

Володимир Максименко — 12 вересня 2026, 23:03
Роман Дегтярьов
Роман Дегтярьов
European Chess Union

Колишній чемпіон світу з шахів Руслан Пономарьов не зможе виступити на Олімпіаді 2026 року.

Про це повідомили ресурс е2е4 та пресслужба ФІДЕ.

Замість досвідченого гросмейстера до лав "жовто-синіх" доєднався 18-річний Роман Дегтярьов. Причиною заміни стали проблеми зі здоров'ям у Пономарьова.

Оновлений склад чоловічої збірної України

  • Ігор Коваленко
  • Василь Іванчук
  • Антон Коробов
  • Роман Дегтярьов
  • Ігор Самуненков

Зазначимо, що Дегтярьов навесні цього року сенсаційно виграв чемпіонат Європи.

Всесвітня шахова Олімпіада відбудеться в узбекистанському місті Самарканд в період з 16 по 27 вересня.

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Раніше повідомлялось, що ФІДЕ відмовилась допускати російських шахістів до майбутніх змагань.

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