Пономарьов: Рух вирішив свої турнірні завдання
Головний тренер Руха Віталій Пономарьов вважає, що команда повністю виконала поставлене завдання на сезон Української Прем'єр-ліги.
Цитує наставника пресслужба клубу.
"Рух вирішив свої турнірні завдання. В середині сезону ми перебудовувались, і якщо проаналізувати всю дистанцію цієї кампанії, то команда суттєво змінилась. Через це нам не вистачало стабільності, а саме стабільність є важливою для досягання високих цілей і вирішення серйозних задач.
Проте загалом ми задоволені результатами команди і найголовніше, що в цьому сезоні дебютували в УПЛ багато наших вихованців. Звісно, були й провальні ігри, втім у цілому команда прогресує – останні матчі показали, що Рух може бути дуже конкурентним", – розповів Пономарьов.
Нагадаємо, у попередньому турі Рух переграв Верес та піднявся одразу на 7 сходинку турнірної таблиці, в активі команди тепер 37 залікових балів. Наступний матч команда Пономарьова проведе на виїзді з Лівим Берегом 18 травня.