Ми мали вигравати цей матч: Пономарьов – про нічию з Поліссям
Головний тренер Руху Віталій Пономарьов вважає, що його команда повинна була виграти матч з Поліссям (1:1) в УПЛ.
Цитує тренера пресслужба клубу.
"Ми очікували складного матчу і він таким і був. Полісся це сильна команда, яка якісно попрацювала на трансферному ринку та ставить перед собою високі цілі. Звісно, хотілось перемогти з огляду на те, як складався цей матч, але всеодно я подякував футболістам за цю гру. Індивідуальна майстерність футболістів Полісся дозволила житомирянам вибороти нічию.
Ми мали вигравати цей матч, але все вирішила помилка в обороні. Захисник не може давати супернику так легко обігрувати себе. Треба зробити висновки та рухатись далі. Чемпіонат складний, адже всі команди втрачають очки, тому в нас ще все попереду", – розповів тренер.
Пономарьов, попри помилки гравців, задоволений грою своєї команди
"Загалом я задоволений грою команди і ми не відходимо від своїх ігрових принципів. Звісно, гравці допускали помилки, але цілісна картина влаштовувала тренерський штаб.
Також у перехідних фазах команда зіграла можливо не так якісно, як хотілось би – багато втрачали м’яч. Щодо оборони, то вона грає на хорошому рівні, бо ми – другі серед команд, які пропустили найменше голів. Ми не лише мало пропускаємо, а й не даємо супернику створити багато моментів", – зазначив Пономарьов.
У наступному турі команди знову зустрінуться між собою. Матч відбудеться 9 грудня у Житомирі.