Ми мали вигравати цей матч: Пономарьов – про нічию з Поліссям

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов вважає, що його команда повинна була виграти матч з Поліссям (1:1) в УПЛ.

Цитує тренера пресслужба клубу.

"Ми очікували складного матчу і він таким і був. Полісся це сильна команда, яка якісно попрацювала на трансферному ринку та ставить перед собою високі цілі. Звісно, хотілось перемогти з огляду на те, як складався цей матч, але всеодно я подякував футболістам за цю гру. Індивідуальна майстерність футболістів Полісся дозволила житомирянам вибороти нічию.

Ми мали вигравати цей матч, але все вирішила помилка в обороні. Захисник не може давати супернику так легко обігрувати себе. Треба зробити висновки та рухатись далі. Чемпіонат складний, адже всі команди втрачають очки, тому в нас ще все попереду", – розповів тренер.