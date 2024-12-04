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Ми мали вигравати цей матч: Пономарьов – про нічию з Поліссям

Олександр Булава — 4 грудня 2024, 22:26
Ми мали вигравати цей матч: Пономарьов – про нічию з Поліссям
Віталій Пономарьов
ФК Рух

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов вважає, що його команда повинна була виграти матч з Поліссям (1:1) в УПЛ.

Цитує тренера пресслужба клубу.

"Ми очікували складного матчу і він таким і був. Полісся це сильна команда, яка якісно попрацювала на трансферному ринку та ставить перед собою високі цілі. Звісно, хотілось перемогти з огляду на те, як складався цей матч, але всеодно я подякував футболістам за цю гру. Індивідуальна майстерність футболістів Полісся дозволила житомирянам вибороти нічию.

Ми мали вигравати цей матч, але все вирішила помилка в обороні. Захисник не може давати супернику так легко обігрувати себе. Треба зробити висновки та рухатись далі. Чемпіонат складний, адже всі команди втрачають очки, тому в нас ще все попереду", – розповів тренер.

Пономарьов, попри помилки гравців, задоволений грою своєї команди

"Загалом я задоволений грою команди і ми не відходимо від своїх ігрових принципів. Звісно, гравці допускали помилки, але цілісна картина влаштовувала тренерський штаб.

Також у перехідних фазах команда зіграла можливо не так якісно, як хотілось би – багато втрачали м’яч. Щодо оборони, то вона грає на хорошому рівні, бо ми – другі серед команд, які пропустили найменше голів. Ми не лише мало пропускаємо, а й не даємо супернику створити багато моментів", – зазначив Пономарьов.

У наступному турі команди знову зустрінуться між собою. Матч відбудеться 9 грудня у Житомирі.

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