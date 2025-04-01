Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Руха: Гратимемо з Динамо тільки на перемогу

Олег Дідух — 1 квітня 2025, 16:15
Тренер Руха: Гратимемо з Динамо тільки на перемогу
Віталій Пономарьов
ФК Рух

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов поділився очікуваннями від матчу чвертьфіналу Кубку України проти Динамо Київ.

Тренера цитує пресслужба львівського клубу.

"В чемпіонаті завжди можна виправити ситуацію, тоді як у кубковому матчі все вирішується в одній грі – команда або проходить далі, або вилітає. З точки зору психології цей поєдинок буде для нас важчим, ніж в УПЛ. Ми проаналізували гру з Динамо в УПЛ (0:2) і розуміємо, що не все нам вдавалось у тому матчі.

У Динамо є багато гравців з високим рівнем індивідуальної майстерності, це зіграло свою роль у попередньому результаті. Нам було складно, але, думаю, ми якісно підготуємось до кубкового поєдинку та покажемо кращу гру. Звісно, Рух гратиме тільки на перемогу. Ми не відходитимемо від своїх ігрових принципів і будемо намагатись грати в той футбол, який пропагує Рух", – заявив Пономарьов.

Матч Рух – Динамо відбудеться в середу, 2 квітня, початок – о 18:00. Раніше першим півфіналістом Кубку України стала Буковина.

Динамо Київ Руслан Пономарьов Рух Львів Кубок України з футболу

Руслан Пономарьов

Тренер Лівого берега: Коли тобі “відривають голову”, то хочеться кричати
Гравці почувалися невпевнено: Пономарьов прокоментував першу за майже три місяці перемогу Руху в УПЛ
Тренер Руха: Збірну треба поступово омолоджувати
Жіноча збірна України перемогла Румунію на шаховій Олімпіаді, чоловіча поступилися Сербії
Шахова Олімпіада. Чоловіча збірна України зіграє із Сербією, жіноча – з Румунією

Останні новини