Тренер Руха: Гратимемо з Динамо тільки на перемогу

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов поділився очікуваннями від матчу чвертьфіналу Кубку України проти Динамо Київ.

Тренера цитує пресслужба львівського клубу.

"В чемпіонаті завжди можна виправити ситуацію, тоді як у кубковому матчі все вирішується в одній грі – команда або проходить далі, або вилітає. З точки зору психології цей поєдинок буде для нас важчим, ніж в УПЛ. Ми проаналізували гру з Динамо в УПЛ (0:2) і розуміємо, що не все нам вдавалось у тому матчі.

У Динамо є багато гравців з високим рівнем індивідуальної майстерності, це зіграло свою роль у попередньому результаті. Нам було складно, але, думаю, ми якісно підготуємось до кубкового поєдинку та покажемо кращу гру. Звісно, Рух гратиме тільки на перемогу. Ми не відходитимемо від своїх ігрових принципів і будемо намагатись грати в той футбол, який пропагує Рух", – заявив Пономарьов.