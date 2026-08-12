Готові до всього: Пономаренко – про матч-відповідь з Карабахом у кваліфікації Ліги конференцій

Нападник Динамо Матвій Пономаренко очікує важкої гри у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Карабаха.

Його слова передає пресслужба столичного клубу.

"Думаю, буде важка гра, адже читав, що на стадіоні очікується близько 30 тисяч уболівальників, які будуть гнати свою команду вперед. Але ми до всього готові. У нас є перевага в один м'яч, і ми приїхали сюди перемагати та проходити далі", – зазначив форвард.

Нападник стежив за грою Карабаха минулого сезону в Лізі чемпіонів та високо оцінив рівень суперника.

"Будь-яка гра в єврокубках — це престижно. Тому до кожного матчу готуємося дуже відповідально. За "Карабахом" я стежив минулого року. Бачив їхні виступи в Лізі чемпіонів – вони доволі добре грали. Це хороша, амбітна команда, яка нав'язує суперникам тактичну та фізичну боротьбу. Тому ми будемо ретельно готуватися", – підсумував Пономаренко.

Тиждень тому перша зустріч завершилася мінімальною звитягою динамівців завдяки голу Матвія Пономаренка. Матч-відповідь розпочнеться 13 серпня о 19:00 (за київським часом).