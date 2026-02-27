Суперник давав грати: Пономаренко – про перемогу над Епіцентром

Нападник Динамо Матвій Пономаренко оцінив перемогу над Епіцентром у матчі 18-го туру Української Прем'єр-Ліги.

Його слова передає пресслужба столичного клубу.

У цьому матчі форвард відзначився дублем, продовживши гольову серію до п'яти матчів поспіль.

"Гольова серія? Думаю про серію поза грою, а коли виходжу на гру, то тільки думаю про гру, що потрібно допомогти команді і все", – сказав він.

Також нападник заявив, що це був не найскладніший матч для столичного колективу.

"Гра нормально йшла, ми контролювали гру. Просто, можливо, не забили швидкий гол. Тому я не можу сказати, що було важко, тому що й суперник давав грати. Звісно, коли захист грає на "нуль", то ми знаємо, що нам потрібно забити. В нас позаду можна сказати "залізобетон" у цих двох матчах. Це дуже добре, що ми граємо на "нуль" і створюємо моменти попереду, й забиваємо голи", – зазначив Матвієнко.

Ця перемога дозволила киянам набрати 33 очки та наблизитись до третьої сходинки турнірної таблиці УПЛ. Наразі вони відстають від житомирського Полісся на один заліковий бал.

Нагадаємо, у цьому ж поєдинку Андрій Ярмоленко відзначився 117 забитим м'ячем, що дозволило йому зрівнятися і Євгенієм Селезньовим у списку найкращих бомбардирів турніру за всю історію.