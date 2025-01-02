Помер колишній гравець збірної Італії

Колишній гравець збірної Італії Альдо Агроппі пішов з життя сьогодні, 2 січня у віці 80 років.

Про це повідомляє пресслужба Торіно.

Причиною смерті стала пневмонія. Агроппі – легенда Торіно, за який виступав у 1963 – 1975 роках на позиції півзахисника. Також захищав кольори Дженоа, Тернани, Потенци та Перуджі. У 1972 – 1973 роках провів 5 матчів у складі збірної Італії.

З Торіно у 1968 і 1971 роках ставав володарем Кубка Італії, у 2017 році був введений в зал слави туринського клубу.

Тренерська кар’єра Агроппі тривала з 1980 до 1993 роки. В цей час він працював з Пескарою, Пізою, Перуджею, Падовою, Фіорентиною, Комо та Асколі.

Нагадаємо, наприкінці грудня в результаті ДТП попер колишній гравець Вереса Владислав Семенчук.