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Ексгравець Вереса помер внаслідок ДТП

Олег Дідух — 30 грудня 2024, 23:29
Ексгравець Вереса помер внаслідок ДТП
Владислав Семенчук
instagram.com/futsal_r1vne

Колишній гравець Вереса Владислав Семенчук помер у віці 28 років у результаті ДТП.

Про це повідомила пресслужба рівненського клубу.

Нагадаємо, 27 грудня Семенчук потрапив у жахливу ДТП. 22-річний водій автомобіля, в якому знаходився ексфутболіст, під час обгону з’їхав у кювет, де врізався у дерево. Окрім водія та Владислава, у салоні автомобіля знаходився ще один пасажир.

Після ДТП вони знаходилися в реанімації у важкому стані. Врятувати життя футболіста лікарям так і не вдалося. Семенчук виступав за Верес у 2018 – 2019 роках. Провів за команду 1 матч – в першому раунді Кубку України проти Миная, де рівненський клуб зазнав поразки в серії пенальті.

Кар’єру Владислав завершив у 2022 році, після чого перейшов у футзал.

Верес ДТП смерть

Верес

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