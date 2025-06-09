Помер ексгравець Ворскли та збірної Молдови

На 56-му році життя відійшов у засвіти ветеран полтавської Ворскли Вадим Немешкало.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

Немешкало грав на позиції нападника. Захищав кольори полтавської команди з 1986 по 1990 роки. А також – у сезонах 1993/1994 та 1995/1996.

Окрім цього, виступав за низку інших клубів та провів два матчі у складі національної збірної Молдови. Через проблеми зі здоров’ям завершив кар’єру у тридцятирічному віці.

Серед досягнень – володар Кубка Молдови та срібний призер чемпіонату Таджикистану.

Раніше повідомлялося, що Ворскла може відмовитися від участі у Першій лізі та втратити професійний статус.