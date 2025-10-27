Пішов з життя триразовий чемпіон Іспанії у складі Реала

Пішов з життя колишній воротар мадридського Реала та збірної Іспанії Хосе Мануель Очоторена.

Про це повідомила пресслужба "вершкових".

Ексфутболісту було 64 роки, проте причини смерті не повідомляються.

Очоторена був вихованцем Реала, за яких зіграв загалом 46 матчів у всіх турнірах, пропустивши за цей час 49 м'ячів та 20 разів зберіг свої ворота у недоторканності.

За часів виступів у складі "королівського клубу" голкіпер тричі вигравав чемпіонат Іспанії та два рази тріумфував у Кубку УЄФА – в сезонах 1984/85 та 1985/86. Також Хосе мав досвід виступів за Валенсію, Тенерифе та Расінг Сантандер.

У складі збірної Іспанії Очоторена зіграв лише одного разу – у товариському матчі проти Польщі у 1989 році. Гравець був частиною команди на чемпіонаті світу 1990-го, але жодного разу на поле не вийшов.

Раніше повідомлялось про смерть іншого ексворотаря Реала – Хосе Аракістайна.