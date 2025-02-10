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Помер колишній тренер воротарів Челсі, Ювентуса та Роми

Руслан Травкін — 10 лютого 2025, 15:39
Помер колишній тренер воротарів Челсі, Ювентуса та Роми
Джорджіо Пелліцаро
x.com/OfficialASRoma

Не стало колишнього італійського голкіпера і тренера Джорджіо Пелліцаро. Йому було 77 років.

Про це повідомила пресслужба Роми.

В якості гравця грав за Мантую, Сампдорію, Катандзаро, Фоджу, Форлі та Брешію. Загалом у Серії А провів 41 матч, а в Серії Б – 202.

Набагато більших успіхів досяг в якості тренера воротарів. На цій посаді він був у Наполі, Фіорентині, Валенсії, Атлетико, Челсі, Пармі, Ювентусі, Ромі, Інтері, Монако та збірній Греції.

У більшості випадків він входив до штабу відомого фахівця Клаудіо Раньєрі, який зараз очолював Рому.

Нагадаємо, стало відомо про смерть естонського тенісиста Тоомаса Лейуса, який вбив свою дружину та перемагав на юнацькому Вімблдоні.

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