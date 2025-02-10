Помер колишній тренер воротарів Челсі, Ювентуса та Роми

Не стало колишнього італійського голкіпера і тренера Джорджіо Пелліцаро. Йому було 77 років.

Про це повідомила пресслужба Роми.

В якості гравця грав за Мантую, Сампдорію, Катандзаро, Фоджу, Форлі та Брешію. Загалом у Серії А провів 41 матч, а в Серії Б – 202.

Набагато більших успіхів досяг в якості тренера воротарів. На цій посаді він був у Наполі, Фіорентині, Валенсії, Атлетико, Челсі, Пармі, Ювентусі, Ромі, Інтері, Монако та збірній Греції.

У більшості випадків він входив до штабу відомого фахівця Клаудіо Раньєрі, який зараз очолював Рому.

L’#ASRoma piange la scomparsa di Giorgio Pellizzaro, preparatore dei portieri giallorossi nello staff di mister Ranieri tra il 2009 e il 2011.



Il Club partecipa al dolore dei familiari. pic.twitter.com/nDq4PaZyId — AS Roma (@OfficialASRoma) February 9, 2025

Нагадаємо, стало відомо про смерть естонського тенісиста Тоомаса Лейуса, який вбив свою дружину та перемагав на юнацькому Вімблдоні.