Був ув'язнений за вбивство дружини, вигравав Вімблдон: помер іменитий естонський тенісист
У 83-річному віці пішов у засвіти іменитий естонський тенісист Тоомас Лейус, який ставав чемпіоном юнацького Вімблдону-1959.
Про це повідомляє Sport.delfi.ee.
Протягом кар'єри вигравав чотири рази чемпіонат СРСР, а в 1970 році став чемпіоном Універсіади в міксті разом із Тією Пармас.
Найкращий результат на турнірах Grand Slam – 1/4 фіналу Ролан Гаррос. У міксті на Ролан Гаррос-1971 дійшов до фіналу разом із шотландкою Вінні Шоу.
13 травня 1974 року Тоомас Лейус задушив свою дружину Ене Лейус до смерті, знайшовши її в ліжку з іншим чоловіком. Його засудили до восьми років ув'язнення і звільнили після п'яти років за хорошу поведінку.
Після завершення кар'єри працював тренером та коментатором тенісу для естонського телебачення.
Нагадаємо, нещодавно пішов з життя зірковий американський борець Двейн Козловський.