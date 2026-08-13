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Нігерійський футболіст помер після втрати свідомості на полі: клуб спростував чутки, що він прийшов до тями в морзі

Микола Літвінов — 13 серпня 2026, 19:44
Нігерійський футболіст помер після втрати свідомості на полі: клуб спростував чутки, що він прийшов до тями в морзі
Чінеду Озор
Katsina United/Facebook

Нігерійський захисник місцевого клубу Кацина Юнайтед Чінеду Озор знепритомнів під час товариського матчу проти Нігер Торнадос та був госпіталізований до лікарні, де медики не змогли врятувати йому життя.

Деталі повідомляє UOL Noticias.

Чоловік помер у віці 33 років. Точну причину смерті футболіста публічно не розголошують.

З приводу цієї трагедії в засобах масової інформації почали артикулюватися дані про те, що спортсмен, перебуваючи в морзі після діагностованої смерті, нібито почав рухатися, й лікарі перевели його знову до інтенсивної терапії.

Утім, згодом клуб гравця офіційно спростував цю інформацію, зазначивши, що люди такою дезінформацією прагнуть, аби бажане стало реальністю, проте смерть людини вже не вийде скасувати.

"Він не прийшов до тями. Він помер. Ми розуміємо, як важко це прийняти. Ми знаємо, що багато людей досі намагаються усвідомити те, що сталося. Його товариші по команді у скорботі. Його друзі у скорботі. Клуб у скорботі. А десь одна родина переживає біль, який неможливо описати словами", – заявив нігерійський колектив.

Нагадаємо, що напередодні неочікувано помер 17-річний вихованець футбольної академії Полісся Максим Баранівський.

смерть

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