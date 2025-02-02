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Завоював 9 трофеїв: помер легендарний нападник Фенербахче

Руслан Травкін — 2 лютого 2025, 19:57
Завоював 9 трофеїв: помер легендарний нападник Фенербахче
Огюн Алтипармак
x.com/Fenerbahce

У 86-річному віці пішов у засвіти екснападник Фенербахче Огюн Алтипармак.

Про це повідомила пресслужба команди.

За стамбульський клуб він виступав з 1963 до 1968, а потім з 1969 до 1971 року. Разом із командою завоював 9 трофеїв. Зокрема, 4 чемпіонства.

За підсумками сезону 1970/71 Алтипармак став найкращим бомбардиром турецької ліги.

Протягом кар'єри також грав за Каршияку та Вашингтон Віпс. У складі збірної Туреччини забив 6 голів за 32 поєдинки.

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя дворазовий чемпіон Олімпійських ігор з фігурного катання Дік Баттон.

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