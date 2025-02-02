Завоював 9 трофеїв: помер легендарний нападник Фенербахче
Огюн Алтипармак
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У 86-річному віці пішов у засвіти екснападник Фенербахче Огюн Алтипармак.
Про це повідомила пресслужба команди.
За стамбульський клуб він виступав з 1963 до 1968, а потім з 1969 до 1971 року. Разом із командою завоював 9 трофеїв. Зокрема, 4 чемпіонства.
За підсумками сезону 1970/71 Алтипармак став найкращим бомбардиром турецької ліги.
Протягом кар'єри також грав за Каршияку та Вашингтон Віпс. У складі збірної Туреччини забив 6 голів за 32 поєдинки.
Нагадаємо, нещодавно пішов з життя дворазовий чемпіон Олімпійських ігор з фігурного катання Дік Баттон.