Завоював 9 трофеїв: помер легендарний нападник Фенербахче

У 86-річному віці пішов у засвіти екснападник Фенербахче Огюн Алтипармак.

Про це повідомила пресслужба команди.

Camiamızın Acı Kaybı: Ogün Altıparmak’ı kaybettik



Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak’ı kaybettik.



Ogün Altıparmak, futbol… pic.twitter.com/3eVeYUmLYe — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 2, 2025

За стамбульський клуб він виступав з 1963 до 1968, а потім з 1969 до 1971 року. Разом із командою завоював 9 трофеїв. Зокрема, 4 чемпіонства.

За підсумками сезону 1970/71 Алтипармак став найкращим бомбардиром турецької ліги.

Протягом кар'єри також грав за Каршияку та Вашингтон Віпс. У складі збірної Туреччини забив 6 голів за 32 поєдинки.

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя дворазовий чемпіон Олімпійських ігор з фігурного катання Дік Баттон.