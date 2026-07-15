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Помер легендарний іспанський боксер та семиразовий чемпіон Європи

Микола Літвінов — 15 липня 2026, 20:43
Помер легендарний іспанський боксер та семиразовий чемпіон Європи
Хосе Легра
Marca

У віці 89 років помер колишній іспанський боксер Хосе Легра.

Про це повідомляє Marca.

Як зазначається, смерть знайшла ексспортсмена в лікарні Мадрида після загострення важкої хвороби. Він пішов із життя в оточенні родини та близьких.

Боксер народився 28 травня 1937 року на Кубі. Протягом кар'єри Легра провів на ринзі близько 150 професійних поєдинків. Упродовж життя уродженець Куби став семиразовим чемпіоном Європи у напівлегкій вазі та двічі здобув титул чемпіона світу за версією WBC у цій же ваговій категорії.

Повісив рукавички на цвях 24 листопада 1973 року, після чого залишився жити в Мадриді.

Поховання відбудеться 16 липня в Іспанії.

Нагадаємо, що напередодні внаслідок падіння з 11-го поверху загинула учасниця Олімпіади-2016.

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