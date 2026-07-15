Помер легендарний іспанський боксер та семиразовий чемпіон Європи
У віці 89 років помер колишній іспанський боксер Хосе Легра.
Про це повідомляє Marca.
Як зазначається, смерть знайшла ексспортсмена в лікарні Мадрида після загострення важкої хвороби. Він пішов із життя в оточенні родини та близьких.
Боксер народився 28 травня 1937 року на Кубі. Протягом кар'єри Легра провів на ринзі близько 150 професійних поєдинків. Упродовж життя уродженець Куби став семиразовим чемпіоном Європи у напівлегкій вазі та двічі здобув титул чемпіона світу за версією WBC у цій же ваговій категорії.
Повісив рукавички на цвях 24 листопада 1973 року, після чого залишився жити в Мадриді.
Поховання відбудеться 16 липня в Іспанії.
Нагадаємо, що напередодні внаслідок падіння з 11-го поверху загинула учасниця Олімпіади-2016.