Помер найкращий бомбардир Серії А 1996 року

Легендарний італійський форвард Ігор Протті пішов із життя в ніч з 18 на 19 червня у віці 58 років.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Протягом тривалого часу він боровся з раком товстої кишки. Саме ця хвороба і стала причиною смерті колишнього нападника.

А сезоні-1995/96 Протті в вкладі скромного Барі несподівано став найкращим бомбардиром Серії А, розділивши це звання з Джузеппе Сіньйорі. Окрім Барі, нападник захищав кольори Ріміні, Ліворно, Верешіт Бергамо, Мессіна, Лаціо, Наполі та Реджани.

У складі Ліворно ставав найкращим бомбардиром Серії С1 2001 і 2002 років, а також Серії В 2003 року. Протті – один із двох гравців, які ставали найкращими бомбардирами у трьох найсильніших дивізіонах італійського футболу. Окрім нього, таке досягнення такожпідкорялося Даріо Хюбнеру.

Також Протті – єдиний форвард в історії Серії А, який ставав найкращим бомбардиром чемпіонату в складі команди, яка за підсумками сезону вилетіла з еліти.

Нагадаємо, напередодні помер головний тренер Бреста Ерік Руа.