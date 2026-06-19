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Помер найкращий бомбардир Серії А 1996 року

Олег Дідух — 19 червня 2026, 13:28
Помер найкращий бомбардир Серії А 1996 року
Ігор Протті
Getty Images

Легендарний італійський форвард Ігор Протті пішов із життя в ніч з 18 на 19 червня у віці 58 років.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Протягом тривалого часу він боровся з раком товстої кишки. Саме ця хвороба і стала причиною смерті колишнього нападника.

А сезоні-1995/96 Протті в вкладі скромного Барі несподівано став найкращим бомбардиром Серії А, розділивши це звання з Джузеппе Сіньйорі. Окрім Барі, нападник захищав кольори Ріміні, Ліворно, Верешіт Бергамо, Мессіна, Лаціо, Наполі та Реджани.

У складі Ліворно ставав найкращим бомбардиром Серії С1 2001 і 2002 років, а також Серії В 2003 року. Протті – один із двох гравців, які ставали найкращими бомбардирами у трьох найсильніших дивізіонах італійського футболу. Окрім нього, таке досягнення такожпідкорялося Даріо Хюбнеру.

Також Протті – єдиний форвард в історії Серії А, який ставав найкращим бомбардиром чемпіонату в складі команди, яка за підсумками сезону вилетіла з еліти.

Нагадаємо, напередодні помер головний тренер Бреста Ерік Руа.

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