Помер перший голкіпер в історії Карпат

5 жовтня, на 92-му році життя перестало битися серце ексголкіпера Карпат Юрія Сусли.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сусла захищав ворота Карпат у першому матчі в історії – 21 квітня 1963 року в матчу з гомельським Локомотивом (1:0).

Найстарший футболіст в історії Карпат. Зіграв 77 поєдинків за "левів".

Після завершення ігрової кар'єри увійшов у тренерський штаб команди, з яким виграв Кубок СРСР. Згодом займався підготовкою юних гравців. Серед його вихованців – Богдан Шуст, Андрій Тлумак, Віталій Постранський, Богдан Когут, Роман Мисак та інші.

