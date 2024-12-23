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Грав у фіналі КЕЧ проти Реала: помер легендарний гравець Айнтрахта

Руслан Травкін — 23 грудня 2024, 10:23
Грав у фіналі КЕЧ проти Реала: помер легендарний гравець Айнтрахта
Дітер Лінднер
x.com/eintracht_eng

У 85-річному віці пішов у засвіти легенда франкфуртського Айнтрахта Дітер Лінднер.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Він грав за команду з 1956 по 1971 рік. Айнтрахт – єдиний клуб у його професійній кар'єрі.

Загалом за клуб зіграв 321 матч у Бундеслізі. На рахунку хавбека 54 голи.

За підсумками сезону 1958/59 Айнтрахт став чемпіоном Німеччини. Наступного сезону клуб дійшов до фіналу Кубку Європейських чемпіонів, де програв у фіналі Реалу (3:7). Лінднер відіграв весь матч.

Нагадаємо, нещодавно помер легендарний німецький спортсмен, який здобував золото ОІ-1972.

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