Грав у фіналі КЕЧ проти Реала: помер легендарний гравець Айнтрахта

У 85-річному віці пішов у засвіти легенда франкфуртського Айнтрахта Дітер Лінднер.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Він грав за команду з 1956 по 1971 рік. Айнтрахт – єдиний клуб у його професійній кар'єрі.

Загалом за клуб зіграв 321 матч у Бундеслізі. На рахунку хавбека 54 голи.

За підсумками сезону 1958/59 Айнтрахт став чемпіоном Німеччини. Наступного сезону клуб дійшов до фіналу Кубку Європейських чемпіонів, де програв у фіналі Реалу (3:7). Лінднер відіграв весь матч.

Eintracht Frankfurt is saddened by the passing of former title-winning player Dieter Lindner, who has died at the age of 85. Rest in peace! 🖤#SGE pic.twitter.com/KLpnhiPFwE — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) December 22, 2024

Нагадаємо, нещодавно помер легендарний німецький спортсмен, який здобував золото ОІ-1972.