Грав у фіналі КЕЧ проти Реала: помер легендарний гравець Айнтрахта
Дітер Лінднер
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У 85-річному віці пішов у засвіти легенда франкфуртського Айнтрахта Дітер Лінднер.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Він грав за команду з 1956 по 1971 рік. Айнтрахт – єдиний клуб у його професійній кар'єрі.
Загалом за клуб зіграв 321 матч у Бундеслізі. На рахунку хавбека 54 голи.
За підсумками сезону 1958/59 Айнтрахт став чемпіоном Німеччини. Наступного сезону клуб дійшов до фіналу Кубку Європейських чемпіонів, де програв у фіналі Реалу (3:7). Лінднер відіграв весь матч.
Нагадаємо, нещодавно помер легендарний німецький спортсмен, який здобував золото ОІ-1972.