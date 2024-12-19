Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

Помер Олімпійський чемпіон Мюнхена та ексрекордсмен світу з метання спису

Руслан Травкін — 19 грудня 2024, 16:42
Помер Олімпійський чемпіон Мюнхена та ексрекордсмен світу з метання спису
Клаус Вольферман
Скріншот

Пішов у засвіти німецький легкоатлет Клаус Вольферман, який здобув золото з метання спису на Олімпіаді-1972.

Про його смерть повідомив Der Spiegel.

Вольферману було 78 років. Причини смерті не вказані.

У 1973 році він став світовим рекордсменом, зумівши кинути спис на 94 метри та 8 сантиметрів.

Цей рекорд протримався до Олімпійських ігор 1976 року, коли угорець Міклош Немет зумів показати результат в 94 метри та 40 сантимертів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть англійського воротаря від отриманих травм після нападу на залізничному вокзалі.

Олімпійські ігри помер Метання списа смерть

Олімпійські ігри

Скандальна гімнастка з російським корінням стала спортсменкою року в Німеччині
Чемпіонка світу та бронзова медалістка Олімпійських ігор оголосила про завершення кар'єри
Олімпійська чемпіонка Сеула у 66-річному віці встановила світовий рекорд
Президент ФБУ: Ми почали процес виходу з IBA, але що далі?
Дуда рекомендований Олімпійським комітетом Польщі в члени МОК

Останні новини