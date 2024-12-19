Помер Олімпійський чемпіон Мюнхена та ексрекордсмен світу з метання спису

Пішов у засвіти німецький легкоатлет Клаус Вольферман, який здобув золото з метання спису на Олімпіаді-1972.

Про його смерть повідомив Der Spiegel.

Вольферману було 78 років. Причини смерті не вказані.

У 1973 році він став світовим рекордсменом, зумівши кинути спис на 94 метри та 8 сантиметрів.

Цей рекорд протримався до Олімпійських ігор 1976 року, коли угорець Міклош Немет зумів показати результат в 94 метри та 40 сантимертів.

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