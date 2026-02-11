Помер легендарний нападник ПСЖ, який забив перший гол клубу в єврокубках

10 лютого на 74-му році життя помер колишній форвард ПСЖ Намбатінге Токо.

Про це повідомила пресслужба парижан.

"Сім'я Парі Сен-Жермен у жалобі. Намбатінге Токо, якого всі знали як Токо, на жаль, пішов з життя у віці 73 років. Клуб висловлює найщиріші співчуття його рідним та близьким", – йдеться у заяві клубу.

Уродженець Чаду у ранньому віці переїхав до Франції, де провів усю професійну кар'єру. Токо виступав за Ніццу, Бордо, Валансьєн, Страсбург, Париж, але найбільшу славу здобув у ПСЖ.

Саме Токо став автором першого голу парижан в єврокубках. Нападник відзначився забитим м'ячем у 1982 році в матчі Кубка володарів кубків проти софійського Локомотива.

Загалом за парижан Токо зіграв 171 матч та забив 43 голи. Разом із "червоно-синіми" двічі вигравав Кубок Франції у 1982 та 1983 роках.

Раніше повідомлялося про смерть колишнього футболіста Дніпра та Кривбаса Беки Гоцерідзе, який пішов з життя у 37 років.