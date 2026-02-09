Пішов з життя грузинський ексфутболіст Дніпра та Кривбаса

Колишній півзахисник Дніпра і Кривбаса, грузинський футболіст Бека Гоцирідзе, пішов із життя у віці 37 років.

Про це повідомляє Sportall.ge.

Його тіло виявили у власному будинку, причини смерті не розголошуються.

Гоцирідзе переїхав в Україну на початку 2009 року, перейшовши з грузинського Зестафоні в Дніпро. У складі дніпрян Гоцирідзе виступав переважно за дублюючий склад, провівши за першу команду в рамках УПЛ лише три поєдинки.

Сезон 2010/11 півзахисник провів на правах оренди в криворізькому Кривбасі, однак закріпитися не зміг і зіграв лише 5 матчів у чемпіонаті.

За національну збірну Грузії Бека зіграв 12 матчів, відзначившись 1 голом.