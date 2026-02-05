Українська правда
Вихованець Динамо став найкращим гравцем Меца в Лізі 1 у січні

Микола Дендак — 5 лютого 2026, 23:22
Грузинський захисник Меца Георгій Цітаішвілі, який належить київському Динамо, став найкращим гравцем команди у січні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що 25-річний вінгер випередив Джессі Демінге, Готьє Ена та Йонатана Фішера.

У поточному сезоні Георгій Цітаішвілі провів 22 матчі на клубному рівні, забивши 2 голи та віддавши 1 асист. Орендна угода гравця з клубом розрахована до літа 2026 року.

Термін дії контракту Георгія з Динамо завершиться влітку 2026 року. Нещодавно повідомлялося, що гравця хочуть бачити у себе Ліон, Лілль, Лаціо та Вільярреал.

