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Пішов з життя переможець Євро-1984

Володимир Максименко — 18 червня 2025, 14:32
Пішов з життя переможець Євро-1984
Бернар Лякомб
Ліон

Пішов з життя колишній футболіст Ліона та збірної Франції Бернар Лякомб.

Про це повідомила пресслужба французького колективу.

Легендарному екснападнику було 72 роки. Відомо, що довгий час Лякомб хворів, але назва недугу не розголошується.

Француз є одним з найкращих футболістів у історії Ліона – за 258 матчів він забив 149 м'ячів. Також Бернард є повноцінною легендою Бордо – 297 матчів та 137 голів.

Також у 1984 році Лякомб став чемпіоном Європи на домашньому турнірі, ще тричі ставав чемпіоном Франції (1984, 1985, 1987).

Раніше повідомлялось про смерть колишнього президента Ювентуса.

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