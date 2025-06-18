Пішов з життя переможець Євро-1984

Пішов з життя колишній футболіст Ліона та збірної Франції Бернар Лякомб.

Про це повідомила пресслужба французького колективу.

Легендарному екснападнику було 72 роки. Відомо, що довгий час Лякомб хворів, але назва недугу не розголошується.

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce mardi soir le décès de Bernard Lacombe.



Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches, mais aussi les amoureux de l’Olympique Lyonnais et du football.



Adieu Bernard, vous étiez notre légende, le plus grand de… pic.twitter.com/z0rbeeJ2AN — Olympique Lyonnais (@OL) June 17, 2025

Француз є одним з найкращих футболістів у історії Ліона – за 258 матчів він забив 149 м'ячів. Також Бернард є повноцінною легендою Бордо – 297 матчів та 137 голів.

Також у 1984 році Лякомб став чемпіоном Європи на домашньому турнірі, ще тричі ставав чемпіоном Франції (1984, 1985, 1987).

Раніше повідомлялось про смерть колишнього президента Ювентуса.