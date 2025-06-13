Помер колишній президент Ювентуса

Пішов з життя колишній президент Ювентуса та багаторічний адвокат сім'ї Аньєллі Францо Гранде Стівенс.

Про це повідомила пресслужба туринського колективу.

Відомому юристу було 96 років. З 2003 по 2006 рік Стівенс був президентом "бьянконері", але з початком корупційного скандалу (більш відомого як "Кальчополі", – прим.) його змінив Джованні Джильї.

Ci ha lasciato Franzo Grande Stevens. Il ricordo della Juventus. — JuventusFC (@juventusfc) June 13, 2025

Втім, функціонер залишався почесним президентом Ювентуса та важливою фігурою в історії клубу.

З 1954 року Стівенс мав адвокатську практику, був віцепрезидентом концерну Фіат, який належить Аньєллі та був сімейним адвокатом їхньої бізнес-імперії.

Зазначимо, що роль Францо Гранде у наслідках "Кальчополі" для Ювентуса піддається сумніву, оскільки він був проти визнання провини та був готовий боротись за ім'я клубу під час апеляцій.

Раніше повідомлялось, що до "бьянконері" може повернутись їх колишній президент Андреа Аньєллі.