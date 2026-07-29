Мілан спростував інформацію про смерть Барезі

Італійський Мілан офіційно спростував інформацію про смерть свого колишнього захисника та капітана Франко Барезі.

Про це йдеться в заяві клубу.

"Мілан спростовує неправдиві повідомлення щодо Франко Барезі, які почали поширюватися протягом останніх хвилин. Франко переживає складний і делікатний період, і клуб рішуче підтримує його та його родину. Ми закликаємо всіх поважати їхнє приватне життя та утримуватися від поширення абсолютно безпідставної інформації", – йдеться в повідомленні.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, після чуток про смерть 66-річного Барезі свої співчуття висловив віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні. Однак, пізніше він видалив свій допис у соцмережі.

Барезі виступав за Мілан із 1978 по 1997 рік. У складі італійського клубу він став шестиразовим чемпіоном Італії, тричі вигравав Лігу чемпіонів та 4 рази тріумфував у Суперкубку Ітаілї.

У складі національної збірної Італії Барезі здобув титул чемпіона світу 1982 року.

Напередодні Мілан оголосив про підписання нового контракту з 40-річним хорватським півзахисником Лукою Модричем.