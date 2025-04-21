Боровся з Баварію за першість Мюнхена: помер іменитий німецький тренер
Вернер Лорант
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На 77-му році життя помер іменитий німецький фахівець Вернер Лорант.
Про це повідомила пресслужба Баварії.
Найбільших успіхів він досяг біля керма команди Мюнхен-1860 – принципового суперника Баварії.
Він очолював цей клуб з 1992 до 2001 року. Мюнхен-1860 під його керівництвом вийшов в еліту, а також потрапляв до єврокубків.
Найкращим став сезон 1999/00, коли команда фінішувала на четвертому місці у чемпіонаті Німеччини.
Після цього Лорант очолював Фенербахче, Рот-Вайсс, АПОЕЛ, Сівасспор, Касимпашу, а також клуби Азії та маловідомі німецькі клуби.
Нагадаємо, пішов з життя ексголкіпер збірної Аргентини Уго Орландо Гатті.