Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Боровся з Баварію за першість Мюнхена: помер іменитий німецький тренер

Руслан Травкін — 21 квітня 2025, 10:27
Боровся з Баварію за першість Мюнхена: помер іменитий німецький тренер
Вернер Лорант
https://x.com/FCBayernEN

На 77-му році життя помер іменитий німецький фахівець Вернер Лорант.

Про це повідомила пресслужба Баварії.

Найбільших успіхів він досяг біля керма команди Мюнхен-1860 – принципового суперника Баварії.

Він очолював цей клуб з 1992 до 2001 року. Мюнхен-1860 під його керівництвом вийшов в еліту, а також потрапляв до єврокубків.

Найкращим став сезон 1999/00, коли команда фінішувала на четвертому місці у чемпіонаті Німеччини.

Після цього Лорант очолював Фенербахче, Рот-Вайсс, АПОЕЛ, Сівасспор, Касимпашу, а також клуби Азії та маловідомі німецькі клуби.

Нагадаємо, пішов з життя ексголкіпер збірної Аргентини Уго Орландо Гатті

помер смерть

помер

"Божевільний" помер: пішов у засвіти легендарний аргентинський голкіпер
Під час підготовки до ЧС-2034 загинув робочий – влада Саудівської Аравії проведе розслідування
Пішов з життя ексфутболіст Ювентуса та Емполі
Ексфутболіст збірної Хорватії загинув у ДТП
У віці 36 років помер вихованець Манчестер Юнайтед

Останні новини