Боровся з Баварію за першість Мюнхена: помер іменитий німецький тренер

На 77-му році життя помер іменитий німецький фахівець Вернер Лорант.

Про це повідомила пресслужба Баварії.

Найбільших успіхів він досяг біля керма команди Мюнхен-1860 – принципового суперника Баварії.

Він очолював цей клуб з 1992 до 2001 року. Мюнхен-1860 під його керівництвом вийшов в еліту, а також потрапляв до єврокубків.

Найкращим став сезон 1999/00, коли команда фінішувала на четвертому місці у чемпіонаті Німеччини.

FC Bayern joins the German football community in mourning the loss of longtime coach of TSV 1860 München, Werner Lorant. Our condolences go out to his family and loved ones.



Lorant died at the age of 76 after a serious illness. The former Bundesliga professional played for… pic.twitter.com/9zcfc8BalP — FC Bayern (@FCBayernEN) April 20, 2025

Після цього Лорант очолював Фенербахче, Рот-Вайсс, АПОЕЛ, Сівасспор, Касимпашу, а також клуби Азії та маловідомі німецькі клуби.

Нагадаємо, пішов з життя ексголкіпер збірної Аргентини Уго Орландо Гатті.