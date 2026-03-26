Помер перший футболіст у історії, за якого заплатили понад мільйон фунтів

У четвер, 26 березня, у віці 79 років пішов із життя відомий у минулому італійський нападник Джузеппе Савольді.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Савольді відомий, перш за все, за виступами за Болонью в 1968 – 1975 і 1979 – 1982 роках. Він є четвертим бомбардиром у історії клубу.

Також Савольді захищав кольори Наполі та Аталанти. В складі останньої розпочинав і завершував свою кар'єру. В 1975 році провів 4 матчі та забив 1 гол за збірну Італії.

У тому ж 1975 році Джузеппе перейшов із Болоньї в Наполі за 1,2 мільйона фунтів. На той час це була рекордна трансферна сума, при цьому Савольді став першим гравцем у історії, за якого заплатили більше мільйона фунтів.

Матч плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Італія – Північна Ірландія, який відбудеться у четвер, 26 березня, розпочнеться з хвилини мовчання в пам'ять про Савольді.