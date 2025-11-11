Пішов з життя колишній футболіст Чорноморця Герман Шуйський
На 89-му році життя помер колишній футболіст одеського Чорноморця Герман Шуйський.
Про це інформує пресслужба "моряків".
Про причини смерті не повідомляється. Шуйський виступав за одеситів у 1962-63 роках, зіграв 29 матчів та відзначився 7 результативними передачами.
Також виступав за Кольорові метали, Крила Рад, дублюючий склад СКА Ростов-на-Дону, Локомотив Вінниця, Суднобудівник Миколаїв, Дунаєць Ізмаїл, Шахтар Єнакієво та Повстання Татарбунари.
Після завершення кар'єри Шуйський продовжив займатися футбольною діяльністю: працював арбітром, а також обіймав посаду у Федерації футболу Одеської області.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на війні з Росією загинув Михайло Терещенко – вітчим півзахисника Олександрії Назара Прокопенка.