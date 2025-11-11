Пішов з життя колишній футболіст Чорноморця Герман Шуйський

На 89-му році життя помер колишній футболіст одеського Чорноморця Герман Шуйський.

Про це інформує пресслужба "моряків".

Про причини смерті не повідомляється. Шуйський виступав за одеситів у 1962-63 роках, зіграв 29 матчів та відзначився 7 результативними передачами.

Також виступав за Кольорові метали, Крила Рад, дублюючий склад СКА Ростов-на-Дону, Локомотив Вінниця, Суднобудівник Миколаїв, Дунаєць Ізмаїл, Шахтар Єнакієво та Повстання Татарбунари.

Після завершення кар'єри Шуйський продовжив займатися футбольною діяльністю: працював арбітром, а також обіймав посаду у Федерації футболу Одеської області.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на війні з Росією загинув Михайло Терещенко – вітчим півзахисника Олександрії Назара Прокопенка.