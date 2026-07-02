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Експівзахисник Вереса та Карпат продовжить кар'єру в Чорноморці – ТаТоТаке

Микола Літвінов — 2 липня 2026, 10:39
Експівзахисник Вереса та Карпат продовжить кар'єру в Чорноморці – ТаТоТаке
Дмитро Кльоц
ФК Верес

Український півзахисник Дмитро Кльоц продовжить кар'єру в одеському Чорноморці.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Як зазначається, напередодні 30-річний гравець на правах вільного агента покинув рівненський Верес. А вже на початку липня погодив особисті умови з "моряками" та дав свою згоду на трансфер.

Очікується, що контракт буде підписаний на один рік співпраці.

У сезоні-25/26 Кльоц провів у футболці Вереса 21 матч, у яких відзначився однією результативною передачею. Зауважимо, що півзахисник є вихованцем львівських Карпат, за першу команду яких відіграв 107 поєдинків (2 голи та 4 асисти).

Нагадаємо, що напередодні Чорноморець повернув до команди результативного вінгера Даниїла Алефіренка.

Чорноморець Дмитро Кльоц

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