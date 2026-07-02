Експівзахисник Вереса та Карпат продовжить кар'єру в Чорноморці – ТаТоТаке
Дмитро Кльоц
ФК Верес
Український півзахисник Дмитро Кльоц продовжить кар'єру в одеському Чорноморці.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Як зазначається, напередодні 30-річний гравець на правах вільного агента покинув рівненський Верес. А вже на початку липня погодив особисті умови з "моряками" та дав свою згоду на трансфер.
Очікується, що контракт буде підписаний на один рік співпраці.
У сезоні-25/26 Кльоц провів у футболці Вереса 21 матч, у яких відзначився однією результативною передачею. Зауважимо, що півзахисник є вихованцем львівських Карпат, за першу команду яких відіграв 107 поєдинків (2 голи та 4 асисти).
Нагадаємо, що напередодні Чорноморець повернув до команди результативного вінгера Даниїла Алефіренка.