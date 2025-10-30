На фронті загинув вітчим півзахисника Олександрії

На війні з Росією загинув вітчим півзахисника Олександрії Назара Прокопенка Михайло Терещенко.

Про це повідомила пресслужба "містян".

"Захищаючи незалежність та свободу України від російських окупантів під Донецьком, Героїчно загинув військовослужбовець 194-ї окремої понтонно-мостової бригади, Михайло Терещенко, батько (вітчим) нашого гравця Назара Прокопенка.

Михайло Терещенко був справжнім патріотом і мужнім воїном. Він до останнього подиху стояв на захисті нашої Батьківщини, наближаючи нашу Перемогу. Його мужність та самопожертва є прикладом для всіх нас", – йдеться у повідомленні команди.

Зазначимо, що сам Прокопенко є вихованцем Олександрії й наразі виступає за другу команду "жовто-чорних" у Другій лізі.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув Андрій Соловей, батька 17-річного воротаря Металіста 1925 Максима Солов'я.