Раптово помер 34-річний ексгравець Металіста
Пішов з життя закарпатський футболіст і тренер Юрій Чонка.
Про це повідомляє Закарпатська Асоціація Футболу.
Чонка помер у віці 34 років, причину смерті не розголошуються.
Колишній півзахисник розпочав карʼєру у Берегвідейку, звідки перейшов у харківський Металіст. Згодом грав за білоруський Нафтан (33 матчі), угорський Бальмазуйварош (7 матчів) та Ужгород (27 матчів).
Також він тренував юнацький склад виноградівського Севлюша.
"Ми зазнали важкої та болісної втрати – пішов із життя наш футболіст Юрій Чонка. Він назавжди залишиться в пам'яті як талановитий гравець і справжній боєць на полі", – йдеться в повідомленні клубу.
Раніше повідомлялося, що помер колишній капітан Атлетико Мадрид.