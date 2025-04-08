Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Помер колишній форвард збірної Чехії

Руслан Травкін — 8 квітня 2025, 07:33
Помер колишній форвард збірної Чехії
Марцел Купак (у білому)
idnes.cz

У 51-річному віці помер ексфорвард збірної Чехії Марцел Купак.

Про це повідомляє Idnes.cz.

Цю інформацію джерелу підтвердили родичі колишнього футболіста.

Всю кар'єру Марцел провів на батьківщині. Виступав за Злін, Брно, Оломоуц, Дрновіце і Чеське Будайовіце.

У 1994 році провів 3 матчі за національну збірну, забив 1 гол. Після завершення кар'єри працював тренером клубів із нижчих ліг.

Нагадаємо, колишній колумбійський футболіст Хорхе Боланьо помер у віці 47 років.

помер Збірна Чехії з футболу смерть

Збірна Чехії з футболу

Україна перемогла Чехію та одноосібно очолила групу Ліги націй УЄФА
Футболіст збірної Чехії врятував 150 жаб на трасі
Син Буффона забив свій перший гол за юнацьку збірну Чехії
Північна Македонія розгромила Ліхтенштейн, Норвегія розбила Молдову у відборі ЧС-2026
Син Буффона отримав виклик у юнацьку збірну Чехії

Останні новини