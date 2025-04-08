Помер колишній форвард збірної Чехії

У 51-річному віці помер ексфорвард збірної Чехії Марцел Купак.

Про це повідомляє Idnes.cz.

Цю інформацію джерелу підтвердили родичі колишнього футболіста.

Всю кар'єру Марцел провів на батьківщині. Виступав за Злін, Брно, Оломоуц, Дрновіце і Чеське Будайовіце.

У 1994 році провів 3 матчі за національну збірну, забив 1 гол. Після завершення кар'єри працював тренером клубів із нижчих ліг.

Нагадаємо, колишній колумбійський футболіст Хорхе Боланьо помер у віці 47 років.