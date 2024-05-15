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Ворскла — Шахтар: букмекери назвали фаворита фіналу Кубку України

Максим Салівон — 15 травня, 11:51
Ворскла — Шахтар: букмекери назвали фаворита фіналу Кубку України

Донецький Шахтар є фаворитом фіналу Кубку України проти полтавської Ворскли.

Про це свідчать коефіцієнти букмекерів.

  • Перемога Шахтаря - 1,42

  • Нічия - 5,20

  • Перемога Ворскли - 9,20

Гра відбудеться у середу, 15 травня. Початок — о 19:00 за київським часом.

Цифри й факти

  • Обслуговувати фінал буде суддя Віталій Романов. Асистентами арбітра з Дніпра в полі будуть Семен Шлончак (Черкаси) та Володимир Висоцький (Запоріжжя). Четвертий арбітр — Марина Стрілецька (Суми). Суддею VAR буде Олексій Деревінський з Хмельницького, асистент — Руслан Єрмоленко (Чернігів). Зазначимо, що Деревінський працював суддею в полі на матчі 28-го туру УПЛ Шахтар — Динамо, за підсумками якого "гірники" достроково виграли чемпіонат України сезону-2023/24;
  • Фінал у Рівному буде ювілейним, 30-м у історії турніру, але це місто та стадіон "Авангард" приймають матч такого рівня вперше. Рівне стане дев'ятим містом-господарем фіналу. Раніше вирішальний матч змагання приймали Київ, Харків, Дніпро, Суми, Полтава, Львів, Запоріжжя і Тернопіль;
  • Команди з Полтави та Донецька вже зустрічалися у фіналі другого за престижністю національного турніру. Це сталося в сезоні-2008/09, і тоді "зелено-білі" під керівництвом Миколи Павлова здобули сенсаційну перемогу над "гірниками" у Дніпропетровську, а єдиний м’яч у зустрічі забив Василь Сачко;
  • У разі перемоги над Ворсклою Шахтар випередить київське Динамо за кількістю перемог у фіналі змагання, й стане рекордсменом за кількістю завойованих Кубків України — наразі в "біло-синіх" та "помаранчево-чорних" по 13 трофеїв. Також в турнірі перемагали одеський Чорноморець (двічі), сімферопольська Таврія та Ворскла;
  • Основний воротар Шахтаря Дмитро Різник є вихованцем Ворскли та захищав кольори першої команди полтавського клубу протягом 4 років — з 2019 по 2023 рік, коли перейшов до "гірників" (неофіційно — за 3 мільйони євро).
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