Пердута: Долганський знає, як перемагати Шахтар — він вже показав це у 2009 році

Захисник Ворскли Ігор Пердута вважає, що досвід головного тренера команди Сергія Долганського в протистоянні з Шахтарем допоможе полтавській команді у фіналі Кубку України.

Таку думку гравець висловив на передматчевій пресконференції.

"Гра дуже важлива. Сподіваюся, ми покажемо свій максимум і порадуємо вболівальників Полтави та України.

Тренер знає, як перемагати Шахтар — він вже показав це у 2009 році. Виносити з роздягальні нічого не будемо. Думаю, він нам все детально розкаже та підкаже. Сподіваюся, що ми зможемо зробити це завтра", — сказав Пердута.

Зазначимо, що у 2009 році полтавці вже зустрічалися з "гірниками" у фіналі Кубку України та здобули мінімальну перемогу завдяки голу Василя Сачка. Долганський був одним з учасником того матчу у складі "зелено-білих".

Цьогорічний фінал між Шахтарем та Ворсклою відбудеться 15 травня. Початок гри в Рівному заплановано на 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, донеччани перемогли Динамо у 28 турі УПЛ та завоювали чемпіонство, яке стало 15-м в історії клубу.