Новачок УПЛ може підсилитися вихованцем Динамо, який виступає за Лівий Берег

Новачок Української Прем'єр-ліги СК Полтава близький до підписання захисника Лівого Берега Богда Чуєва.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, футболіст вже з'явився у розташуванні полтавського клубу. Його контракт з Лівим Берегом чинний до літа. Наразі клуби спілкуються, щоб домовитися про трансфер ексгравця юнацької збірної України.

Чуєв є вихованцем Динамо. Протягом кар'єри він також грав також за Ворсклу, Гірник-Спорт та Минай.

У поточному сезоні на його рахунку 7 проведених матчів за Лівий Берег.

Раніше повідомлялося, що домашній матч 18-го туру УПЛ Полтави проти Кудрівки буде перенесено з Кропивницького в інше місто.