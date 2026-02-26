Новачок УПЛ може підсилитися вихованцем Динамо, який виступає за Лівий Берег
Богдан Чуєв
ФК Лівий Берег
Новачок Української Прем'єр-ліги СК Полтава близький до підписання захисника Лівого Берега Богда Чуєва.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, футболіст вже з'явився у розташуванні полтавського клубу. Його контракт з Лівим Берегом чинний до літа. Наразі клуби спілкуються, щоб домовитися про трансфер ексгравця юнацької збірної України.
Чуєв є вихованцем Динамо. Протягом кар'єри він також грав також за Ворсклу, Гірник-Спорт та Минай.
У поточному сезоні на його рахунку 7 проведених матчів за Лівий Берег.
Раніше повідомлялося, що домашній матч 18-го туру УПЛ Полтави проти Кудрівки буде перенесено з Кропивницького в інше місто.