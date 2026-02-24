Матч 18-го туру за участю дебютантів УПЛ буде перенесено в інше місто

Домашній матч 18-го туру Української Прем'єр-ліги Полтави проти Кудрівки буде перенесено з Кропивницького в інше місто.

Про це в інтерв'ю "Українському футболу" повідомив президент клубу Сергій Іващенко.

Наразі стан газону стадіону "Зірка" в Кропивницькому не дозволяє проведення поєдинку.

"Там промерз газон, не відігріють його. Не встигнуть. У Кропивницькому грати з Кудрівкою ми точно не будемо. Зараз вивчаємо варіанти, скоро буде конкретика", – розповів Іващенко.

Нагадаємо, що матч 17-го туру УПЛ між Олександрією та Оболонню був скасований через проблеми із газоном. Київський клуб звинуватив у зриві поєдинку господарів поля.

Зазначимо, що матч 18-го туру Полтава – Кудрівка запланований на 2 березня та розпочнеться о 13:00.

У турнірній таблиці команда Павла Матвійченка займає останнє 16-те місце, маючи в активі 9 очок. Кудрівка посідає 13-те місце з 16 балами.