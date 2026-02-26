Чорноморець покинули бразильський легіонер та вихованець Динамо

Одеський Чорноморець попрощався з двома гравцями основної команди – українцем Богданом Білошевським та бразильцем Жоао Нето.

Про це повідомив офіційний сайт "моряків".

Обидва гравці залишили команду на правах вільних агентів. Клуб подякував футболістам та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Вихованець Динамо Богдан Білошевський з перервами виступав за одеситів упродовж чотирьох сезонів. На рахунку 26-річного півзахисника 29 матчів у складі "моряків". Результативними діями він не відзначився.

Жоао Нето приєднався до Чорноморця влітку 2024 року. 23-річний бразилець зіграв за основу "моряків" лише 6 матчів, переважно виступаючи за Чорноморець-2 у Другій лізі (15 матчів, 3 голи).

Нагадаємо, що взимку до Чорноморця повернувся досвідчений Роман Григорчук, який повинен вивести команду в УПЛ.

Після 18 зіграних матчів одесити посідають третє місце в турнірній таблиці Першої ліги, маючи в активі 38 очок. Базова дата поновлення чемпіонату – 21 березня. У 19 турі Чорноморець в Одесі прийматиме тарасівську ЮКСА.