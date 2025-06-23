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Новачок УПЛ може підписати двох голкіперів: один з них чемпіон світу

Олексій Мурзак — 23 червня 2025, 12:51
Новачок УПЛ може підписати двох голкіперів: один з них чемпіон світу
Владислав Кучерук
ФК Динамо Київ

Дебютант Української Прем'єр-ліги СК Полтава розраховує посилити позицію воротаря.

За інформацією Sport Arena, клуб близький до погодження контрактів з двома голкіперами – 21-річним Микитою Мінчевим та 26-річним Владиславом Кучеруком.

Мінчев є вихованцем Шахтаря, останнім клубом якого був Агробізнес. Кучерук тривалий час перебував у структурі Динамо, провів два матчі за збірну України U-21, а 2020-го став чемпіоном світу у складі національної команди U-19.

Раніше повідомлялося, що Полтава може припинити співпрацю одразу з чотирма гравцями.

Нагадаємо, за підсумками чемпіонської групи Першої ліги Полтава посіла друге місце та напряму вийшла в УПЛ.

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