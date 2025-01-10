Польський клуб відмовився підписувати українського захисника

Український захисник Богдан Милованов не перейде в польську Сталь.

Про це повідомляє Weszlo.

За інформацією джерела, 26-річний футболіст завищив свої фінансові запити до клубу, хоча угоду між гравцем і командою було майже досягнуто.

Гравець ніколи не виступав в українських клубах, а найбільше запам'ятався грою за хіхонський Спортинг.

Наразі Богдан є вільним агентом. Свого часу він пройшов школи кількох іспанських клубів, зокрема це були Атлетико, Алькобренас і Хетафе.

Сталь представляє елітний дивізіон чемпіонату Польщі. Після 18 турів команда з міста Мелец займає 13 сходинку в турнірній таблиці.

Раніше стало відомо, що голкіпер черкаського ЛНЗ Євген Кучеренко зацікавив декілька польських клубів.