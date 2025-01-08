Український голкіпер зацікавив польські клуби

Голкіпер черкаського ЛНЗ Євген Кучеренко зацікавив декілька польських клубів.

Про це повідомляє Пьотр Слонка.

25-річним воротарем активно цікавиться люблінський Мотор, який навіть зробив пропозицію гравцеві. Однак клуб має проблему з ціною гравця, яка є досить високою.

Ще один клуб із середини таблиці чемпіонату Польщі цікавиться гравцем, маючи необхідні для трансферу гроші, але до конкретних розмов поки не дійшло.

Контракт Кучеренка з черкаським клубом розрахований до 31 грудня 2027 року. Transfermarkt оцінює уйого в 500 тисяч євро.

У поточному сезоні Кучеренко в складі ЛНЗ зіграв 17 ігор, в яких пропустив 25 голів.