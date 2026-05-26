Збірна Польщі оприлюднила заявку на товариські матчі проти України та Нігерії
Збірна Польщі з футболу оголосила заявку на товариські ігри, які проведе наприкінці травня та на початку червня 2026 року.
Спершу підопічні Яна Урбана зустрінуться з Україною (31 травня), а 3 червня зіграють проти Нігерії.
У списку викликаних футболістів знайшлося місце захиснику лондонського Арсенала Якубу Ківьору та нападнику каталонської Барселони Роберту Левандовському.
- Воротарі: Марцин Булка, Каміль Грабара, Матеуш Кохальський.
- Захисники: Ян Беднарек, Томаш Кендзьора, Якуб Ківьор, Кацпер Потульський, Аркадіуш Пирка, Пшемислав Вісьневський, Норберт Войтушек, Оскар Вуйчик.
- Півзахисники: Якуб Камінський, Бартош Капустка, Кацпер Козловський, Оскар П’єтушевський, Якуб Петровський, Філіп Рузга, Мiхал Скурась, Бартош Сліш, Себастьян Шиманьський, Нікола Залевський, Пйотр Зелінський.
- Нападники: Кароль Чубак, Роберт Левандовський, Кароль Свідерський, Матеуш Жуковський.
Нагадаємо, що збірна Польщі пролетіла повз чемпіонат світу-2026, програвши у фіналі плейоф шведам 2:3.
Раніше український тренер Мирон Маркевич розповів, що Левандовського не вистачатиме на Мундіалі.