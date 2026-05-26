Збірна Польщі оприлюднила заявку на товариські матчі проти України та Нігерії

Збірна Польщі з футболу оголосила заявку на товариські ігри, які проведе наприкінці травня та на початку червня 2026 року.

Спершу підопічні Яна Урбана зустрінуться з Україною (31 травня), а 3 червня зіграють проти Нігерії.

У списку викликаних футболістів знайшлося місце захиснику лондонського Арсенала Якубу Ківьору та нападнику каталонської Барселони Роберту Левандовському.

Воротарі: Марцин Булка, Каміль Грабара, Матеуш Кохальський.

Марцин Булка, Каміль Грабара, Матеуш Кохальський. Захисники: Ян Беднарек, Томаш Кендзьора, Якуб Ківьор, Кацпер Потульський, Аркадіуш Пирка, Пшемислав Вісьневський, Норберт Войтушек, Оскар Вуйчик.

Ян Беднарек, Томаш Кендзьора, Якуб Ківьор, Кацпер Потульський, Аркадіуш Пирка, Пшемислав Вісьневський, Норберт Войтушек, Оскар Вуйчик. Півзахисники: Якуб Камінський, Бартош Капустка, Кацпер Козловський, Оскар П’єтушевський, Якуб Петровський, Філіп Рузга, Мiхал Скурась, Бартош Сліш, Себастьян Шиманьський, Нікола Залевський, Пйотр Зелінський.

Якуб Камінський, Бартош Капустка, Кацпер Козловський, Оскар П’єтушевський, Якуб Петровський, Філіп Рузга, Мiхал Скурась, Бартош Сліш, Себастьян Шиманьський, Нікола Залевський, Пйотр Зелінський. Нападники: Кароль Чубак, Роберт Левандовський, Кароль Свідерський, Матеуш Жуковський.

POWOŁANIA 🇵🇱



Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na najbliższe zgrupowanie oraz mecze z Ukrainą (31.05) i Nigerią (03.06). pic.twitter.com/6B0LgkAtMK — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 26, 2026

Нагадаємо, що збірна Польщі пролетіла повз чемпіонат світу-2026, програвши у фіналі плейоф шведам 2:3.

Раніше український тренер Мирон Маркевич розповів, що Левандовського не вистачатиме на Мундіалі.