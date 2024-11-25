Полісся врятувало нічию проти Зорі: огляд матчу УПЛ

Полісся розписало мирову із Зорею у матчі 14 туру чемпіонату України.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

14 тур, 25 листопада

Полісся – Зоря 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 64 Будківський, 1:1 – 85 Сарапій

Полісся: 23. Волинець, 5. Сарапій, 34. Віале, 29. Смоляков, 13. Тейлор (31. Майсурадзе, 88), 8. Бабенко (К), 55. Крушинський, 30. Лєднєв, 7. Назаренко (27. Брістріч, 88), 11. Гуцуляк, 90. Пайшао (10. Макуана, 61).



Зоря: 1. Сапутін, 55. Джордан, 4. Ескінья, 47. Вантух, 10. Жуніньо, 70. Кирюханцев (99. Вакула, 62), 21. Башич, 5. Яцик, 9. Слесар, 17. Горбач (8. Хахльов, 78), 28. Будківський (К) (25. Нваезе, 90+4).



Вилучення: Вантух

Полісся не може перемогти в УПЛ уже 5 матчів поспіль. Востаннє команда Імада Ашура здобувала три очки в чемпіонаті ще 6 жовтня, коли вдома обіграла Ворсклу (2:1). Попри чергову втрату очок, житомирці залишаються четвертими в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 23 очки.

Зоря з 16 очками посідає 10-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України.